16 января, 14:28

Общество

Почти четверть опрошенных россиян подрабатывали на новогодних праздниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 23% опрошенных россиян выбрали подработку вместо отдыха на новогодних праздниках. Об этом сообщило RT со ссылкой на результаты опроса.

Чаще всего респонденты выходили на подработку разнорабочими (16%), консультантами и продавцами (14%), а также занимались сборкой товаров и заказов (9%). Еще 7% работали водителями. Услуги курьеров и инструкторов оказывали по 3%, аниматорами и промоутерами временно стали 2% опрошенных россиян.

Более половины участников выбрали другие виды занятости, среди них – педагогика, охрана, программирование и другие сферы.

Что касается доходов, то 44% подрабатывавших заработали менее 10 тысяч рублей. Сумму от 10 до 25 тысяч рублей получили почти четверть респондентов, от 25 до 50 тысяч – 20%. Доход от 50 до 75 тысяч рублей зафиксировали у 6%, а свыше 75 тысяч рублей – у 7% участников исследования.

Всего в опросе приняли участие 3 200 россиян.

Ранее сообщалось, что сотрудника могут уволить, если его нытье и жалобы нарушают рабочий процесс и срывают коммуникацию в коллективе. Разбираться с унывающим сотрудником могут начать из-за срыва совещания, конфликта, оскорбления, отказа от выполнения задач или злоупотребления временем.

Эксперты заявили, что офисным сотрудникам нужно отдыхать больше работающих физически

