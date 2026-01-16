Кехман покинул должность худрука Михайловского театра

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Владимир Кехман покинул должность художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС председатель городского комитета по культуре Федор Болтин.

Он подчеркнул, что трудовые отношения были прекращены по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности худрука театра назначен музыкальный руководитель Александр Соловьев, добавили в комитете по культуре Санкт-Петербурга. Он работает в труппе Михайловского театра с 2020 года.

В июле 2025 года у Кехмана проводился обыск. По данным СМИ, следственные мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела о присвоении и растрате средств при реконструкции сцены МХАТ имени Максима Горького. Отмечалось, что по этому делу также проходили еще несколько лиц.

Позже ему предъявили обвинение в растрате. Он был отпущен под подписку о невыезде. В сентябре стало известно, что Кехман покинул пост генерального директора МХАТ.

