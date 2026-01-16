Форма поиска по сайту

16 января, 14:44

Экономика

Технопарки и промкомплексы Москвы сэкономили более 300 млн руб на аренде земли в 2025 году

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В 2025 году в Москве 20 технопарков и промышленных комплексов сэкономили свыше 300 миллионов рублей на аренде городской земли. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительный политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, это касается предприятий, которые имеют статус инвестиционного приоритетного проекта. У них появилась возможность направить сэкономленные средства на развитие и улучшения своих производств.

Ефимов отметил, что благодаря городской поддержке технопарков и промобъектов в городе развивается все больше технологий и создается множество новых продуктов, которые повышают конкурентоспособность экономики России.

В прошлом году 16 предприятий продлили льготу, а 4 компании воспользовались такой возможностью впервые. Это 2 технопарка и 2 промышленных комплекса, которые обладают статусом инвестиционных приоритетных проектов.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что те предприятия, которые получили льготу, платят всего 0,01% от кадастровой стоимости земли. В прошлом году льготная ставка впервые была предоставлена научно-производственному предприятию в сфере электроники.

Ставка 0,3% в 2025 году была предоставлена фармацевтической компании "Биотики", а также научно-производственному предприятию "Темп" имени Ф. Короткова, на котором выпускаются двигатели, электронные печатные платы и приборы контроля. Всего эти 4 предприятия вместе сэкономили более 80 миллионов рублей.

Город предлагает технопаркам и промышленным комплексам льготные ставки на аренду земли с 2016 года. Такие условия предоставляются на 10 лет, их распространяют на производства в социально значимых и наукоемких отраслях экономики. При этом каждый год они должны подтверждать статус инвестиционной и промышленной деятельности.

Ранее стало известно, что в поселке Щапово в Троицком административном округе возведут технопарк по проекту комплексного развития территорий (КРТ). Реорганизация затронет участок площадью 4,94 гектара, на котором, помимо технопарка, появятся объекты коммунального назначения.

Яндекс.Метрика