16 января, 12:48

Политика

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили положение дел на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что Путин назвал принципиальные подходы, направленные на активизацию политико-дипломатических шагов для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Кроме того, была подтверждена готовность России и в дальнейшем предпринимать посреднические усилия, а также содействовать конструктивному диалогу с участием всех заинтересованных сторон.

Вместе с тем стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Масштабные беспорядки в Иране начались в декабре 2025 года. Причиной стали девальвация местной валюты и последующий рост цен. Спустя время протесты приобрели политический характер.

Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. На этом фоне американский президент Дональд Трамп предложил иранским протестующим начать захватывать государственные учреждения в республике.

СМИ писали, что власти США отправили на Ближний Восток авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря. Предварительно, на передислокацию уйдет около недели.

Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения

