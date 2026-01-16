Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 15:06

Происшествия

Вооруженные топорами мужчины ограбили два грузовика с продукцией Apple во Франции

Фото: depositphotos/bernardojbp

Вооруженные топорами мужчины в масках совершили нападение на два грузовика, перевозившие продукцию Apple. Инцидент произошел в коммуне Бонней-ан-Франс в департаменте Валь-дУаз парижского региона Франции. Об этом сообщил портал криминальной хроники Actu17.

"Двое водителей грузовиков были ограблены (группой из. – Прим. ред.) примерно 10 человек в масках, вооруженных топорами, после чего их заставили ехать в коммуну Эпье-ле-Лувр в том же департаменте, где (перевозимый на грузовиках. – Прим. ред.) груз продукции Apple был украден", – говорится в материале.

Ограбление произошло 13 января, однако информация о нем стала известна лишь сейчас. Преступники, связав водителей грузовиков, заполучили компьютеры и телефоны Apple общей суммой 4–5 миллионов евро (около 460 миллионов рублей. – Прим. ред.), уточняет портал.

Возбуждены уголовные дела по факту похищения или незаконного лишения свободы преступной группой, вооруженного ограбления и преступного сговора. Расследование поручено сотрудникам центрального управления по борьбе с организованной преступностью и национального управления уголовной полиции Франции.

Ранее вооруженные преступники украли ценные картины из библиотеки в Бразилии. Злоумышленники унесли 13 картин, включая 8 гравюр французского художника Анри Матисса и 5 работ бразильского мастера Кандидо Портинари. В библиотеке были установлены камеры видеонаблюдения.

Новости мира: воры украли имущество на десятки миллионов евро в Германии

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика