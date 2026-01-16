Вооруженные топорами мужчины ограбили два грузовика с продукцией Apple во Франции

Фото: depositphotos/bernardojbp

Вооруженные топорами мужчины в масках совершили нападение на два грузовика, перевозившие продукцию Apple. Инцидент произошел в коммуне Бонней-ан-Франс в департаменте Валь-дУаз парижского региона Франции. Об этом сообщил портал криминальной хроники Actu17.

"Двое водителей грузовиков были ограблены (группой из. – Прим. ред.) примерно 10 человек в масках, вооруженных топорами, после чего их заставили ехать в коммуну Эпье-ле-Лувр в том же департаменте, где (перевозимый на грузовиках. – Прим. ред.) груз продукции Apple был украден", – говорится в материале.

Ограбление произошло 13 января, однако информация о нем стала известна лишь сейчас. Преступники, связав водителей грузовиков, заполучили компьютеры и телефоны Apple общей суммой 4–5 миллионов евро (около 460 миллионов рублей. – Прим. ред.), уточняет портал.

Возбуждены уголовные дела по факту похищения или незаконного лишения свободы преступной группой, вооруженного ограбления и преступного сговора. Расследование поручено сотрудникам центрального управления по борьбе с организованной преступностью и национального управления уголовной полиции Франции.

