Директор нацпарка "Куршская коса" отправлен под домашний арест по делу о вырубке леса

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Ленинградский районный суд Калининграда отправил под домашний арест директора нацпарка "Куршская коса" Анатолия Калина по делу о незаконной вырубке лесных насаждений. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения избрана на 2 месяца, то есть до 13 марта 2026 года.

О задержании Калина стало известно 14 января. По данным следствия, он организовал в нацпарке незаконную вырубку деревьев в объеме более 150 кубометров на площади около гектара.

В будущем на этой территории планировалось построить частные сооружения для коммерческого проживания туристов. Уточняется, что это могло быть сделано в интересах знакомого директора. Ущерб, нанесенный "Куршской косе", оценивается в 12,7 миллиона рублей.