Житель Тюменской области получил срок за незаконную вырубку 3 берез

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Житель деревни Дербень Тюменской области получил тюремный срок за самовольную вырубку 3 берез, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В августе 2025 года 58-летний мужчина срубил деревья в массиве Голышмановского сельского лесничества, чтобы использовать древесину для личных нужд. Для транспортировки деревьев он взял трактор у своего брата.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса в крупном размере. Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы с испытательным сроком и обязали возместить ущерб, который составил 115 тысяч рублей. Бензопилу, которой осужденный пользовался при рубке, изъяли в доход государства.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что за самовольную вырубку деревьев, включая ели, в России возможны административная, гражданская и уголовная ответственность.

Если ущерб от вырубки не превышает 5 тысяч рублей, это считается административным правонарушением по статье 8.28 КоАП РФ ("Незаконная рубка"). В таком случае нарушителю грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей и конфискация инструментов, использованных для рубки.