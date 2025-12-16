Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 20:04

Происшествия

Житель Тюменской области получил срок за незаконную вырубку 3 берез

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Житель деревни Дербень Тюменской области получил тюремный срок за самовольную вырубку 3 берез, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В августе 2025 года 58-летний мужчина срубил деревья в массиве Голышмановского сельского лесничества, чтобы использовать древесину для личных нужд. Для транспортировки деревьев он взял трактор у своего брата.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса в крупном размере. Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы с испытательным сроком и обязали возместить ущерб, который составил 115 тысяч рублей. Бензопилу, которой осужденный пользовался при рубке, изъяли в доход государства.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что за самовольную вырубку деревьев, включая ели, в России возможны административная, гражданская и уголовная ответственность.

Если ущерб от вырубки не превышает 5 тысяч рублей, это считается административным правонарушением по статье 8.28 КоАП РФ ("Незаконная рубка"). В таком случае нарушителю грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей и конфискация инструментов, использованных для рубки.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика