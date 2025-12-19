Форма поиска по сайту

19 декабря, 14:41

Общество

Путин назвал ошибкой отказ в поддержке многодетным при превышении порога нуждаемости

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин назвал ошибкой отказ в предоставлении многодетным семьям мер поддержки при небольшом превышении порога нуждаемости.

Вопрос президенту РФ на эту тему задала во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, многодетная мать Гульнара Баязитова. По ее словам, трудовой доход увеличивается, а поддержка со стороны государства уменьшается.

"<...> Те средства, которые вы (Баязитова. – Прим. ред.) получали, когда ваш трудовой доход был меньше, они сразу сокращаются. И получается, что бессмысленно работать", – отметил российский лидер.

Путин назвал данную ситуацию ошибкой со стороны российского кабмина, указав, что такие действия не стимулируют людей к работе. Глава государства выразил надежду, что министерство финансов РФ и правительство услышит обсуждение этого вопроса.

"Просто здесь никакой экономии нет, а попытка получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядит аморально, согласен с вами", – добавил президент РФ.

Ранее Путин заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей. Он указал, что власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему.

В частности, Путин обратил внимание на то, что власти уже давно обсуждают введение льгот для отцов в многодетных семьях. Он выразил надежду на то, что региональные и муниципальные власти, а также общественные объединения и бизнес будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходят в Гостином Дворе. Число вопросов в этом году составило практически 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений будет длиться до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

