Власти Липецка разрешили вернуться жителям пострадавшего от обломков БПЛА дома

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Жильцам пострадавшего от атаки БПЛА дома в Липецке разрешили вернуться в квартиры. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр города Роман Ченцов.

По его словам, взрывотехники уже завершили свою работу в здании. Глава города отметил, что сейчас там безопасно.

Однако Ченцов добавил, что на месте продолжают работать специалисты профильных ведомств. В частности, они проводят обследование и фиксируют повреждения в доме.

Обломки вражеского БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке 19 декабря. В результате никто из жильцов не пострадал. Угроза обрушения здания отсутствовала.

