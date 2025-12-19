19 декабря, 14:13Происшествия
Власти Липецка разрешили вернуться жителям пострадавшего от обломков БПЛА дома
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Жильцам пострадавшего от атаки БПЛА дома в Липецке разрешили вернуться в квартиры. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр города Роман Ченцов.
По его словам, взрывотехники уже завершили свою работу в здании. Глава города отметил, что сейчас там безопасно.
Однако Ченцов добавил, что на месте продолжают работать специалисты профильных ведомств. В частности, они проводят обследование и фиксируют повреждения в доме.
Обломки вражеского БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке 19 декабря. В результате никто из жильцов не пострадал. Угроза обрушения здания отсутствовала.