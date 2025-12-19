Гражданские объекты повреждены при атаке ВСУ в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Гражданские объекты были повреждены в Ростовской области при атаке украинских военных. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ростов-на-Дону, Таганрог, а также Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Родионово-Несветайский районы подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 19 декабря. В результате никто не пострадал. Тем не менее в некоторых населенных пунктах повреждены гражданские объекты.

В частности, в Ростове-на-Дону из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и Западной промзоне. Помимо этого, на проспекте Шолохова воспламенилась хозпостройка. Огонь, распространившийся на площади 10 квадратных метров, удалось потушить.

В Таганроге повреждены остекление и кровля в 5 частных домах. Кроме того, воспламенились 3 машины. Из-за обрыва ЛЭП также было нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.

Слюсарь заявил, что работа муниципальных комиссий начнется с наступлением светлого времени суток.

Ранее обломки вражеского БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке. Предварительно, никто из жильцов не пострадал. Угроза обрушения здания отсутствует.

На месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники, которые обследуют помещения и прилегающую территорию. В целях безопасности проводится эвакуация жильцов.

