Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Девочка-подросток, пострадавшая после атаки ВСУ на Севастополь, скончалась в больнице, рассказал губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей и подчеркнул, что Севастополь скорбит вместе с ними.

Губернатор добавил, что атаки на Севастополь – это "целенаправленный террор", не имеющий никакого военного смысла, кроме как "запугать, посеять панику и боль". Развозжаев назвал тех, кто отдает эти приказы, террористами, для которых не существует "ничего святого".

"Вечная память погибшей. Мы никогда не забудем. Сил и мужества всем нам", – заключил Развожаев.

Девочка была ранена осколками от сбитой воздушной цели 30 ноября. Ее транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, при этом ее состояние оценивали как крайне тяжелое.

