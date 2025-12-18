Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 06:37

Происшествия

Три человека погибли в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое мирных жителей погибли в результате ночной атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В частности, при атаке на ростовский порт загорелся один из танкеров. Два члена экипажа, находившиеся на борту, погибли, еще трое получили различные травмы. Пожар, возникший на судне, удалось потушить на площади 20 квадратных метров.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в многоэтажной новостройке в западной части Ростова, однако в данном случае обошлось без пострадавших.

В Батайске ранения получили семь человек: четверым оказали помощь на месте, оставшихся госпитализировали. Одного из пострадавших врачам не удалось спасти.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления получившим ранения людям! Информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована муниципальными комиссиями. Окажем помощь пострадавшим", – сообщил Слюсарь.

Ростовская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 18 декабря. Из-за падения обломков дрона повреждения получил танкер, стоявший в ростовском порту. Разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Вечером 17 декабря силы ПВО ликвидировали 30 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Вражеские дроны были уничтожены в Крыму и над акваторией Черного моря.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика