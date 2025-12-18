Три человека погибли в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое мирных жителей погибли в результате ночной атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В частности, при атаке на ростовский порт загорелся один из танкеров. Два члена экипажа, находившиеся на борту, погибли, еще трое получили различные травмы. Пожар, возникший на судне, удалось потушить на площади 20 квадратных метров.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в многоэтажной новостройке в западной части Ростова, однако в данном случае обошлось без пострадавших.

В Батайске ранения получили семь человек: четверым оказали помощь на месте, оставшихся госпитализировали. Одного из пострадавших врачам не удалось спасти.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления получившим ранения людям! Информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована муниципальными комиссиями. Окажем помощь пострадавшим", – сообщил Слюсарь.

Ростовская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 18 декабря. Из-за падения обломков дрона повреждения получил танкер, стоявший в ростовском порту. Разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Вечером 17 декабря силы ПВО ликвидировали 30 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Вражеские дроны были уничтожены в Крыму и над акваторией Черного моря.