ПВО уничтожила 30 беспилотников над территорией РФ

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 30 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России вечером 17 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по Москве. По данным ведомства, 17 БПЛА ликвидировали над Крымом, оставшиеся 13 – над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось об отражении атаки БПЛА в Севастополе. По информации местных спецслужб, в результате произошедшего повреждений в городе не выявлено.

Еще одна атака дронов произошла до этого в Воронежской области. Оказались повреждены линии электропередачи (ЛЭП) и частный гараж. При этом пострадавших среди мирных жителей не было.