Средства ПВО уничтожили 11 БПЛА над Севастополем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сбили 11 вражеских беспилотников над Севастополем. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Михаил Развожаев.

По информации Спасательной службы Севастополя, повреждений в городе нет. Развожаев призвал жителей доверять только официальной информации, а также сообщил об отбое воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Севастополе осколками БПЛА была ранена 15-летняя девочка. Позже ее транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, при этом ее состояние оценивали как крайне тяжелое.

После стабилизации состояния пациентке планировали провести дополнительное обследование для определения дальнейшей тактики лечения.

