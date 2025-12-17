Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 14:58

Политика

Россия приступила к развертыванию нового сегмента ПВО на основе FPV-перехватчиков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия начала развертывание нового сегмента системы противовоздушной обороны (ПВО), основанного на использовании FPV-перехватчиков, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

Он указал, что применение таких средств уже подтвердило свою эффективность. Также глава ведомства указал, что завершить формирование и оснащение расчетов этим видом вооружения необходимо за первые 6 месяцев 2026 года.

Вместе с тем Белоусов подчеркнул, что система противовоздушной обороны, созданная вокруг Москвы, продемонстрировала свою эффективность. По его мнению, этот положительный опыт следует применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО.

Также глава ведомства назвал необходимым дальнейшее оснащение противовоздушной и противоракетной обороны страны эффективными средствами для обнаружения и уничтожения дальних БПЛА и крылатых ракет.

Читайте также


политика

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика