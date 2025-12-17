Россия приступила к развертыванию нового сегмента ПВО на основе FPV-перехватчиков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия начала развертывание нового сегмента системы противовоздушной обороны (ПВО), основанного на использовании FPV-перехватчиков, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

Он указал, что применение таких средств уже подтвердило свою эффективность. Также глава ведомства указал, что завершить формирование и оснащение расчетов этим видом вооружения необходимо за первые 6 месяцев 2026 года.

Вместе с тем Белоусов подчеркнул, что система противовоздушной обороны, созданная вокруг Москвы, продемонстрировала свою эффективность. По его мнению, этот положительный опыт следует применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО.

Также глава ведомства назвал необходимым дальнейшее оснащение противовоздушной и противоракетной обороны страны эффективными средствами для обнаружения и уничтожения дальних БПЛА и крылатых ракет.