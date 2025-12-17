Форма поиска по сайту

17 декабря, 14:26

Политика

Белоусов заявил, что ПВО вокруг Москвы продемонстрировала свою эффективность

Фото: РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО), созданная вокруг Москвы, продемонстрировала свою эффективность. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Его (положительный опыт создания системы ПВО. – Прим. ред.) необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО", – призвал министр.

Кроме того, нужно продолжить оснащение противовоздушной и противоракетной обороны страны эффективными средствами для обнаружения и уничтожения дальних БПЛА и крылатых ракет. В первую очередь это касается системы "Панцирь" и других зенитных ракетных комплексов, отметил Белоусов.

Также глава Минобороны отдельно отметил существенное повышение роли региональных штабов в обеспечении защиты от вражеских беспилотников. В целом эффективность системы ПВО в России при отражении украинских атак составляет в среднем 97%.

По словам Белоусова, если в начале года Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среднем задействовали 1 500 БПЛА дальнего действия в месяц, то с мая 2025 года это число постепенно выросло до 3 700 дронов.

Ранее об эффективности защиты Москвы средствами ПВО высказывался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отмечал, что столица прекрасно защищена, а удары украинских БПЛА направлены лишь на пиар-эффект.

Только за ночь среды, 17 декабря, средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 94 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. В частности, 31 дрон удалось ликвидировать над Краснодарским краем, а еще 22 – над Ростовской областью.

