Песков указал на прекрасную защищенность Москвы средствами ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Москва прекрасно защищена средствами противовоздушной обороны (ПВО), а удары украинских дронов направлены на пиар-эффект, заявил в интервью радио РБК официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что нужно продемонстрировать Киеву перед встречей с (президентом США Дональдом. – Прим. ред.) Трампом? Что они эффективно и громко воюют. С точки зрения военного какого-то эффекта и достижения военных целей – оперирование беспилотниками, нападение на Москву <...> – это, скорее, носит такой пиар-эффект", – высказал мнение Песков.

Украинские дроны атаковали столицу в понедельник, 22 сентября. С вечера того дня силы ПВО сбили на подлете к городу 46 вражеских дронов. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб, отмечал Сергей Собянин.

На фоне атак противника вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево. В результате в московских авиагаванях было задержано или отменено более 200 рейсов.

В свою очередь, компания "Аэрофлот" перешла на усиленный режим работы для стабилизации расписания полетов.