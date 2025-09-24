Форма поиска по сайту

24 сентября, 07:55

Происшествия

Силы ПВО сбили ночью 70 беспилотников над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 70 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России в ночь на 24 сентября. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, дроны уничтожили в Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

В Ростовской области в результате воздушной атаки загорелся частный дом в станице Базковской. Спустя некоторое время пожар был потушен на площади 75 квадратных метров. В результате случившегося травмы получили два человека.

В Волгоградской области силам ПВО удалось отразить массированную атаку дронов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры. В Руднянском районе было нарушено электроснабжение села Подкуйково, ремонтные бригады работали на ЛЭП.

происшествиярегионы

