Силы ПВО отразили атаку на объекты энергоинфраструктуры Волгоградской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку вражеских беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

При падении обломков БПЛА в некоторых районах области загорелась сухая трава. Пожарные быстро ликвидировали все возгорания.

В Руднянском районе было нарушено электроснабжение села Подкуйково, ремонтные бригады уже работают на линии электропередачи. Предварительно, повреждений жилых домов и пострадавших нет.

Атаке беспилотников ночью 24 сентября также подверглась Ростовская область. Дроны противника уничтожили в нескольких районах региона, а также над Таганрогом. В станице Базковской Шолоховского района после прилета БПЛА загорелся частный дом, пострадали два человека. Раненых госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, в Белгороде мирный житель получил травмы в результате удара украинского беспилотника по многоквартирному жилому дому. От удара еще одного БПЛА было посечено административное здание.