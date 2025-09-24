Частный дом загорелся в Ростовской области после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средства ПВО отражают атаку украинских беспилотников в Ростовской области. В станице Базковской Шолоховского района после прилета БПЛА загорелся частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

На место возгорания уже выехали дежурно-спасательные службы, информация о возможных пострадавших в данный момент уточняется.

Вражеские беспилотники были уничтожены на территории Таганрога, а также в Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах области.

Вечером 23 сентября ракетному обстрелу со стороны ВСУ подвергся Белгород. Под ударами оказалась территория одного из коммерческих объектов. В результате обстрелов пострадали пять человек, они госпитализированы.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ по Курской области без света остались многие жители Льгова и Льговского района. На территории области фиксируются повреждения инфраструктуры, в частности, объектов энергетики.