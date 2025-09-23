Три человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Три мирных жителя пострадали от удара украинского дрона в Валуйском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Казинка: FPV-дрон сдетонировал рядом с тремя местными жителями. У каждого из мужчин диагностировали минно-взрывную травму и ранения грудной клетки.

Пострадавших доставили в районную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Ранее беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода. Ранения получили мужчина и женщина, их доставили больницу. На месте ЧП работают оперативные службы.

Кроме того, Гладков рассказал о тяжелой ситуации в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области после атак ВСУ. Здесь порядка 10 человек получили ранения, при этом 3 человек спасти не удалось.