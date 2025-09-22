Мэр Ялты попросит ввести в Крыму режим ЧС после атаки на Форос

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Мэр Ялты Янина Павленко заявила, что намерена обратиться к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой о введении режима ЧС республиканского уровня после украинской атаки на поселок Форос.

В настоящий момент действует режим ЧС муниципального уровня.

По словам Павленко, документы для выхода с ходатайством уже готовятся. Она пояснила, что это необходимо для привлечения дополнительных ресурсов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым с помощью беспилотников вечером 21 сентября. Повреждения получили школа и объекты в санатории на территории Фороса. Также из-за падения обломков дрона в районе Ялты загорелась сухая трава.

Как указывала Павленко, ущерб от атаки, по предварительным подсчетам, превысил 18,7 миллиона рублей.

В результате погибли 3 человека, еще 16 получили травмы. 4 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 2 – в реанимации.

Семьям погибших власти выплатят по 1,5 миллиона рублей, получившим ранения тяжелой и средней степени тяжести – по 600 тысяч рублей, а получившим легкие травмы – по 300 тысяч рублей.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ подчеркнули, что украинские военные совершили преднамеренную террористическую атаку по курортной зоне, где нет военных объектов, с использованием фугасных боезарядов. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

