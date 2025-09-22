Глава Ялты Павленко: предварительный ущерб от атаки БПЛА в Форосе превышает 18,7 млн руб

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава Ялты Янина Павленко сообщила в своем телеграм-канале, что ущерб от атаки БПЛА в крымском поселке Форос превысил, по предварительным подсчетам, 18,7 миллиона рублей.

В настоящее время в регионе действует режим ЧС муниципального уровня.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым с помощью беспилотников вечером 21 сентября. Повреждения получили школа и объекты в санатории, который расположен в Форосе. Также из-за падения обломков дрона произошло возгорание сухой травы в районе Ялты.

В результате погибли 3 человека, еще 16 получили травмы. 4 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 2 – в реанимации.

Семьям погибших власти выплатят по 1,5 миллиона рублей, получившим ранения тяжелой и средней степени тяжести – по 600 тысяч рублей, а получившим легкие травмы – по 300 тысяч рублей.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ подчеркнули, что украинские военные совершили преднамеренную террористическую атаку по курортной зоне, где нет военных объектов, с использованием фугасных боезарядов. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

