Состояние 4 пострадавших при ударе БПЛА на Крым оценивается как тяжелое

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Четверо пострадавших при атаке украинских БПЛА на школу и санаторий в поселке Форос в Крыму находятся в тяжелом состоянии. Еще двое – в реанимации, сообщается в телеграм-канале Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

"На лечение поступили 13 пациентов, госпитализированы 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести 7 человек, в удовлетворительном состоянии 1 человек, 2 – в реанимации", – заявила директор ялтинского медицинского центра Ольга Еремина.

Она отметила, что один пострадавший находится на искусственной вентиляции легких, а другому пациенту было проведено переливание крови. Детей среди пострадавших нет.

По данным руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, всесторонняя специализированная медпомощь была организована в кратчайшие сроки. Сейчас пациенты находятся в стабильном состоянии.

Кроме того, добавила она, в рамках оперативного реагирования были направлены две специализированные бригады скорой помощи на реанимобилях. Также к работе подключались дополнительно 47 сотрудников медорганизации и были развернуты 4 операционные.

"Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками", – подчеркнула Скворцова.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по полуострову с помощью беспилотников вечером 21 сентября. Повреждения получили школа и несколько объектов санатория.

В результате атаки погибли 3 человека, еще 16 пострадали. Также из-за падения обломков дронов загорелась сухая трава в районе Ялты.

Как подчеркнули в Минобороны России, украинские войска совершили преднамеренную террористическую атаку по курортной зоне, где нет военных объектов. Вражеские БПЛА были снаряжены фугасными боезарядами.

В свою очередь, депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет заявил, что киевский режим заплатит высокую цену за эту атаку.