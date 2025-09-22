Депутат Шеремет: Киев заплатит высокую цену за удар по Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Киевский режим заплатит высокую цену за атаку на курортную зону в поселке Форос на южном берегу Крыма, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.

Парламентарий выразил уверенность, что Украина пожалеет о теракте, осуществленном против гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

"Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену", – сказал собеседник агентства.

Он считает, что попытка киевского режима и его боевиков "отыграться" на мирном населении Крыма не останется безнаказанной.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по полуострову с помощью беспилотников вечером 21 сентября. В результате повреждения получили школа и несколько объектов в санатории в поселке Форос.

Погибли три человека, еще 16 пострадали. Также из-за падения обломков дронов загорелась сухая трава в районе Ялты.

По информации Минобороны России, украинские войска совершили преднамеренную террористическую атаку по курортной зоне, где нет военных объектов. В ведомстве указали, что вражеские БПЛА были снаряжены фугасными боезарядами.