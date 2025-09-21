Форма поиска по сайту

21 сентября, 17:43

Происшествия

Газоснабжение восстановлено в домах, пострадавших после атаки БПЛА в Саратове

Фото: телеграм-канал "Администрация Заводского района Саратова"

Коммуникации тепло– и газоснабжения восстановлены в многоквартирных домах, которые пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в Саратове, сообщается в телеграм-канале администрации Заводского района города.

Представители управляющей компании и коммунальной службы организовали помощь жителям по уборке осколков стекла от поврежденных оконных блоков. Кроме того, в оперативном штабе продолжается прием заявлений граждан по вопросам ущерба, две семьи размещены в гостинице.

В ночь на 20 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 149 украинских БПЛА. Из них 27 дронов были сбиты над Саратовской областью.

В результате одна жительница Саратова получила ранения. Она была доставлена в больницу, сейчас пострадавшая продолжает находиться под наблюдением врачей.

