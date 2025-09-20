Силы ПВО России за ночь уничтожили 149 украинских беспилотников

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на 20 сентября 149 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В частности, в период с 23:00 19 сентября до 06:00 20 сентября 40 беспилотников было уничтожено в Ростовской области, 27 дронов удалось сбить над Саратовской областью, 18 – в Брянской области, а 15 – над Самарской областью.

Кроме того, 12 БПЛА были ликвидированы над Крымом, 8 дронов удалось перехватить над Волгоградской областью, а еще 4 – над Белгородской областью. Помимо этого, по 2 беспилотника удалось сбить над Воронежской и Калужской областями, а по 1 – над Курской, Смоленской и Нижегородской областями.

"15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 3 – над акваторией Азовского моря", – уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснял, почему средства ПВО сбивают вражеские беспилотники уже над Белгородом и пригородом, а не у самой границы.

По его словам, БПЛА изначально летят на такой высоте, на которой их невозможно поразить. Когда дроны снижаются и направляются к цели, по ним начинают работать подразделения ПВО. Именно в этот момент их удается ликвидировать.

