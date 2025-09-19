Губернатор Гладков объяснил, почему дроны не сбивают на границе

Фото: министерство обороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему средства ПВО сбивают вражеские беспилотники уже над Белгородом и пригородом, а не у самой границы. Об этом глава региона рассказал, отвечая на вопросы жителей во время прямой линии, которая велась на его странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Гладкова, БПЛА, направленные на атаки, изначально летят на такой высоте, на которой их невозможно поразить. Когда дроны снижаются и направляются к цели, по ним начинают работать подразделения ПВО. Именно в этот момент их удается ликвидировать.

В ночь на 18 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Больше всего дронов удалось сбить над территорией Ростовской области – 23 аппарата.

В этом регионе в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. В Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. Спустя время пожарные ликвидировали возгорание на площади 800 квадратных метров.