18 сентября, 11:58Происшествия
Два беспилотника атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии
Фото: 123RF/enterfobay
Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров.
На объекте сработала пассивная и активная защита, а охрана предприятия открыла огонь на поражение. В результате погибших и пострадавших нет.
Степень повреждения объекта еще выясняется. По словам главы региона, экстренные службы находятся на месте ЧП и ликвидируют возникший в результате атаки пожар.
"Чуть позже сообщу подробности", – добавил Хабиров в своем телеграм-канале.
В ночь на 18 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Вражеские цели были ликвидированы над Волгоградской, Курской и Белгородской областями, а также в Крыму.
При этом обломки одного из сбитых БПЛА повредили крыши и окна в двух частных домах в Красноармейском районе Волгограда. На место ЧП прибыли экстренные службы, пострадавших нет.