18 сентября, 07:19Происшествия
Силы ПВО уничтожили ночью 43 украинских дрона над регионами России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в ночь на 18 сентября. Об этом сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов удалось сбить над территорией Ростовской области – 23 аппарата. Еще 11 БПЛА ликвидировали в Волгоградской области, 5 – в Курской области, 3 – в Крыму, 1 – в Белгородской области.
В Ростовской области в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. В Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. Спустя время пожарные ликвидировали возгорание на площади 800 квадратных метров.
В Белгородской области мирный житель погиб при ударе БПЛА по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Кроме того, тяжелые травмы получил брат погибшего, который в момент атаки дрона находился рядом.