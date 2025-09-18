18 сентября, 23:46Происшествия
Женщина погибла при ударе ВСУ по жилому дому в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"
Мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ многоквартирного дома в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
На месте уже находятся оперативные службы, которые обследуют дом на наличие серьезных повреждений. Дополнительных данных о пострадавших пока не поступало.
В регионе сохраняется опасность повторных ударов ВСУ.
Ранее два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии. На объекте сработала пассивная и активная защита, а охрана предприятия открыла огонь на поражение. В результате погибших и пострадавших нет.
Обломки еще одного БПЛА повредили крыши в двух частных домах в Красноармейском районе Волгограда. В результате в домах оказались выбиты окна и повреждена кровля. Вместе с тем обошлось без пострадавших.