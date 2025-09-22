Число погибших при атаке дронов в Крыму увеличилось до трех

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество погибших в результате атаки украинских БПЛА в районе поселка Форос в Крыму достигло трех человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Число пострадавших увеличилось до 16 человек. Аксенов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Он также пообещал оказать необходимую помощь и поддержку всем пострадавшим.

Украинские войска атаковали территорию Крыма с помощью беспилотников вечером 21 сентября. В результате атаки оказались повреждены школа и несколько объектов на территории санатория в поселке Форос. Кроме того, из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты.

В Минобороны РФ заявили, что украинские военные совершили преднамеренную террористическую атаку по курортной зоне Крыма, где нет никаких военных объектов. По данным ведомства, беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.