Два человека погибли при атаке БПЛА в Крыму

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В результате атаки беспилотников ВСУ по гражданским объектам в Крыму погибли 2 мирных жителя, 15 человек получили различные ранения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинские военные совершили преднамеренную террористическую атаку по курортной зоне Крыма, где нет никаких военных объектов. Вражеские беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

Об атаке БПЛА по Крыму сообщили местные власти вечером 21 сентября. В результате ударов беспилотников была повреждена школа и несколько объектов на территории санатория в поселке Форос.

Также из-за падения обломков сбитого дрона произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты. В Севастополе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.