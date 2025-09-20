Средства РЭБ посадили беспилотник ВСУ в сквере Сердобска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили украинский беспилотник в сквере города Сердобск, заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он заявил, что место происшествия уже оцепили сотрудники Росгвардии, также задействованы все экстренные службы. При этом с посаженным в сквере дроном работают специалисты.

"Просьба не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации", – написал Мельниченко в своем телеграм-канале.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников над российскими регионами. Уточнялось, что три БПЛА самолетного типа удалось ликвидировать над территорией Белгородской области, а еще два – над территорией Курской области.

