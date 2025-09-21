Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли многоквартирный дом в Запорожской области. Пострадали 12 человек, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

"Известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ. Из них один ребенок 2024 года рождения", – написал глава области в своем телеграм-канале.

По его словам, ребенок находится в стабильном состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как уточнила глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко, обстрел велся из ствольной артиллерии.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по частному сектору. В результате один мирный житель погиб, на месте работают оперативные службы.

"Зафиксированы удары по частному сектору города Васильевки. Известно уже об одном погибшем местном жителе, еще трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии", – сказал Балицкий.

Ранее один мирный житель погиб в результате атак украинских дронов в Белгородской области. Еще четверо получили ранения.

До этого четыре человека погибли в Самарской области в результате атаки БПЛА. Губернатор региона Вячеслав Федорищев уточнил, что правительство области находится на связи с семьями погибшим.