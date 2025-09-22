Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 08:09

Происшествия

Беспилотник ВСУ сдетонировал у здания администрации Белгорода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода. Ранения получили два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, на месте ЧП работают оперативные службы.

"Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул Гладков, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Информация о последствиях уточняется.

Ранее один человек погиб в результате атак украинских дронов в Белгородской области. Еще четверо получили ранения.

До этого в регионе скончался мирный житель после атаки украинского БПЛА по автомобилю. Мужчина погиб на месте от полученных ранений. Кроме того, различные ранения получил брат погибшего, который в момент атаки находился рядом.

Около 15 человек получили ранения после атаки БПЛА в Крыму

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика