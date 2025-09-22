Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Крым

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на поселок Форос в Крыму, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следователи и криминалисты ведомства работают на месте происшествия с целью изъятия фрагментов беспилотников для назначения по ним экспертиз, а также оценки материального ущерба.

В настоящее время эксперты допрашивают очевидцев случившегося и устанавливают личности украинских боевиков, отдавших и исполнивших приказ об атаке гражданских объектов на территории России.

По последним данным СК, погибшими числятся 3 мирных жителя, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Украина атаковала Форос с помощью дронов 21 сентября. В результате удара оказались повреждены школа и несколько объектов санатория, расположенных в поселке.

В Минобороны России заявили, что вражеские войска совершили преднамеренную террористическую атаку по курортной зоне, где нет военных объектов. Украинские БПЛА были снаряжены фугасными боезарядами.

Семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей, а пострадавшим – от 300 до 600 тысяч рублей. Размер помощи будет зависеть от тяжести полученной травмы.