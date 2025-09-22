Семьям погибших при атаке БПЛА в Крыму выплатят по 1,5 млн руб

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Семьям погибших при атаке украинских БПЛА по поселку Форос в Крыму выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, жители, получившие ранения тяжелой и средней степени тяжести, получат выплаты в размере 600 тысяч рублей, а получившие легкие травмы – по 300 тысяч.

Аксенов еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заверил, что всем будет обязательно оказана помощь.

В свою очередь, глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что жилой сектор в поселке Форос после атаки ВСУ не получил повреждений. Она добавила, что при вражеском ударе есть пострадавшие туристы, в том числе граждане Белоруссии.

″У всех пострадавших осколочные ранения. Они находились на береговой линии Фороса в момент атаки. Это и наши местные жители, и гости поселка <...>. Всю ночь с пострадавшими и их близкими работал психолог, оказывая необходимую моральную поддержку в это непростое время″, – добавила Павленко .

Украинские военные нанесли удар по полуострову с помощью БПЛА вечером 21 сентября. Повреждения получили школа и несколько объектов санатория, находящихся на территории Фороса.

В результате погибли 3 человека, еще 16 получили травмы. 4 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 2 – в реанимации.

В Минобороны РФ указали, что Вооруженные силы Украины совершили преднамеренную террористическую атаку по курортной зоне, где нет военных объектов, с использованием фугасных боезарядов.