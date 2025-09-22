Гладков назвал ситуацию в Белгородской области крайне тяжелой

Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о крайне тяжелой ситуации в Краснояружском и Ракитянском районах, пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал главы региона.

"К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной", – оценил ситуацию Гладков.

По его словам, порядка 10 человек получили ранения, при этом трех человек спасти не удалось. При этом Гладков подчеркнул, что цена, которую заплатит украинская сторона за эти обстрелы, будет велика.

В настоящее время силовые структуры принимают меры для улучшения ситуации. Гладков выразил уверенность в том, что это произойдет в ближайшее время.

Ранее беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода. Ранения получили мужчина и женщина, их доставили больницу. На месте ЧП работают оперативные службы.

До этого один человек погиб в результате удара FPV-дрона в поселке Ракитное Белгородской области. Еще четверо получили различные ранения в результате атак.