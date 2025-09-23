23 сентября, 09:17Транспорт
"Аэрофлот" усилил работу после ограничений в аэропортах
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все службы российской авиакомпании "Аэрофлот" перешли на усиленный режим работы после ограничений в аэропортах, сообщила ее пресс-служба.
По всем аэропортам вылета с пассажирами отмененных и задержанных рейсов ведется работа. В настоящее время около касс и стоек информации "Аэрофлота" в терминалах В и С в Шереметьево наблюдается спокойная обстановка, существенных скоплений людей нет.
Компания продолжает принимать усилия по стабилизации расписания. "Аэрофлот" намерен войти в штатным режим выполнения рейсов до конца 23 сентября.
Ограничения на прием и вылет воздушных судов ввели в Шереметьево вечером 22 сентября. Спустя время аэровокзал возобновил прием самолетов.
Из-за принятых мер безопасности в указанном аэропорту перенесли вылет 45 рейсов и 29 отменили. На прилет задерживались 54 самолета, при этом отменили 9.
Меры также коснулись аэропортов Геленджика, Саратова и Самары, Казани и Нижнекамска, Ярославля и Калуги.