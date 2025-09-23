"Аэрофлот" усилил работу после ограничений в аэропортах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все службы российской авиакомпании "Аэрофлот" перешли на усиленный режим работы после ограничений в аэропортах, сообщила ее пресс-служба.

По всем аэропортам вылета с пассажирами отмененных и задержанных рейсов ведется работа. В настоящее время около касс и стоек информации "Аэрофлота" в терминалах В и С в Шереметьево наблюдается спокойная обстановка, существенных скоплений людей нет.

Компания продолжает принимать усилия по стабилизации расписания. "Аэрофлот" намерен войти в штатным режим выполнения рейсов до конца 23 сентября.

Ограничения на прием и вылет воздушных судов ввели в Шереметьево вечером 22 сентября. Спустя время аэровокзал возобновил прием самолетов.

Из-за принятых мер безопасности в указанном аэропорту перенесли вылет 45 рейсов и 29 отменили. На прилет задерживались 54 самолета, при этом отменили 9.

Меры также коснулись аэропортов Геленджика, Саратова и Самары, Казани и Нижнекамска, Ярославля и Калуги.