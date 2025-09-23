Форма поиска по сайту

Ограничения на работу сняты в аэропорту Геленджика

Фото: 123RF/serjio74

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Геленджика, заявил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры безопасности ввели в авиагавани утром 23 сентября. Аналогичные ограничения в настоящее время действуют в аэровокзалах Казани и Нижнекамска.

В ночь на 23-е число запрет на прием и выпуск воздушных судов также вводили в аэропортах Самары и Саратова. Спустя некоторое время они возобновили работу.

В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один борт, выполнявший рейс в Самару.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" внезапно отказалась от рейсов в Геленджик

Читайте также


транспортрегионы

