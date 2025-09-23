23 сентября, 07:34Транспорт
Ограничения на работу сняты в аэропорту Геленджика
Фото: 123RF/serjio74
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Геленджика, заявил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Данные меры безопасности ввели в авиагавани утром 23 сентября. Аналогичные ограничения в настоящее время действуют в аэровокзалах Казани и Нижнекамска.
В ночь на 23-е число запрет на прием и выпуск воздушных судов также вводили в аэропортах Самары и Саратова. Спустя некоторое время они возобновили работу.
В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один борт, выполнявший рейс в Самару.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" внезапно отказалась от рейсов в Геленджик