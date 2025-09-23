Ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика

Фото: depositphotos/Nordroden

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ярославля и Калуги. В последних двух городах ограничения были введены 22 сентября.

Кроме того, меры безопасности вводились ночью в аэропортах Самары и Саратова. Тем не менее спустя некоторое время ограничения отменили.