23 сентября, 07:07

Транспорт

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика

Фото: depositphotos/Nordroden

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ярославля и Калуги. В последних двух городах ограничения были введены 22 сентября.

Кроме того, меры безопасности вводились ночью в аэропортах Самары и Саратова. Тем не менее спустя некоторое время ограничения отменили.

Стоимость билетов на авиарейсы в Краснодар и обратно достигла 50 тыс рублей

