02:14

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов в этом регионе.

Ранее аналогичные ограничения также вводились в столичном аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки БПЛА. За вечер 22 сентября и в ночь на 23 сентября силы ПВО сбили 21 беспилотник в Московском регионе.

Позже в Шереметьево отменили ограничения. В данный момент воздушная гавань восстанавливает график полетов.

