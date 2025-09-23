Собянин: уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, в ночь на вторник, 23 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, к месту падения фрагментов беспилотника уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Таким образом, этой ночью в столичном регионе было уничтожено уже 6 вражеских дронов. Кроме того, вечером 22 сентября силы ПВО сбили 15 беспилотников на подлете к Москве.

В связи с угрозой атаки БПЛА аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Спустя некоторое время воздушная гавань отменила введенные ограничения.