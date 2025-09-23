01:40Мэр Москвы
Собянин: уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, в ночь на вторник, 23 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, к месту падения фрагментов беспилотника уже прибыли сотрудники экстренных служб.
Таким образом, этой ночью в столичном регионе было уничтожено уже 6 вражеских дронов. Кроме того, вечером 22 сентября силы ПВО сбили 15 беспилотников на подлете к Москве.
В связи с угрозой атаки БПЛА аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Спустя некоторое время воздушная гавань отменила введенные ограничения.
