22 сентября, 23:24

Мэр Москвы

Собянин: уничтожен еще один беспилотник, летевший к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве вечером 22 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Градоначальник уточнил, что в данный момент на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, всего вечером понедельника, 22 сентября, подразделения ПВО ликвидировали 15 вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

Из-за угрозы БПЛА в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В связи с ограничениями в аэропорту перенесены более 40 рейсов на вылет. Кроме того, задерживаются еще свыше 50 рейсов на прилет.

Силами ПВО отражена попытка атаки еще двух беспилотных средств – Собянин

мэр Москвыпроисшествиягород

