Собянин: сбито еще два вражеских беспилотных средства на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере MAX заявил Сергей Собянин.

На месте падения обломков беспилотников уже работают специалисты экстренных служб, указал мэр столицы.

Градоначальник сообщил, что силы ПВО отражают атаку летящих в сторону Москвы беспилотников вечером в понедельник, 22 сентября. Изначально было известно о 7 дронах, которые оказались уничтожены при подлете к столице.

Затем силы ПВО ликвидировали 2 вражеских БПЛА, а следом уничтожили две воздушных цели. После этого противовоздушная оборона сбила еще два БПЛА. Таким образом, к настоящему моменту общее количество нейтрализованных беспилотников достигло 14.

