Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 20:04

Мэр Москвы

Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотных средства, летевших к Москве

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали еще два БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По предварительным сведениям, после отражения атаки беспилотников не было выявлено повреждений. В настоящее время экстренные службы задействованы на местах происшествий.

Об отражении атаки БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы, стало известно вечером в понедельник, 22 сентября.

Изначально сообщалось о 7 беспилотниках, которые были уничтожены силами ПВО России на подлете к столице. Таким образом, общее количество нейтрализованных БПЛА к настоящему моменту достигло 9.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика