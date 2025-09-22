Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотных средства, летевших к Москве

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали еще два БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По предварительным сведениям, после отражения атаки беспилотников не было выявлено повреждений. В настоящее время экстренные службы задействованы на местах происшествий.

Об отражении атаки БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы, стало известно вечером в понедельник, 22 сентября.

Изначально сообщалось о 7 беспилотниках, которые были уничтожены силами ПВО России на подлете к столице. Таким образом, общее количество нейтрализованных БПЛА к настоящему моменту достигло 9.

