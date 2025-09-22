Форма поиска по сайту

22 сентября, 19:44

Мэр Москвы

Собянин: силы ПВО пресекли атаку семи беспилотных средств на Москву

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 7 БПЛА, которые атаковали Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По предварительным данным, повреждений не выявлено. Мэр уточнил, что экстренные службы продолжают работать на местах.

О том, что силы ПВО России отражают атаку летящих в сторону Москвы беспилотников, стало известно вечером в понедельник, 22 сентября.

