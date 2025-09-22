Собянин: еще два беспилотных средства сбиты системой ПВО на подлете к Москве

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере MAX заявил Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Мэр сообщил, что силы ПВО России отражают атаку летящих в сторону Москвы беспилотников вечером в понедельник, 22 сентября. Изначально было известно о 7 дронах, которые уничтожили на подлете к столице.

Затем силы противовоздушной обороны сбили еще 2 вражеских БПЛА. Таким образом, к настоящему моменту общее количество нейтрализованных беспилотников достигло 11. По предварительным данным, повреждений на земле не зафиксировано.

