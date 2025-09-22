22 сентября, 20:24Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – отметил он.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России отражают атаку летящих в сторону Москвы беспилотников.
Изначально сообщалось о 7 беспилотниках, которые были уничтожены на подлете к столице. Затем ПВО сбили еще 2 вражеских дрона. Таким образом, общее количество нейтрализованных БПЛА достигло 9.
По предварительным данным, повреждений на земле после отражения атаки не зафиксировано. Экстренные службы задействованы на местах происшествий.