Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – отметил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России отражают атаку летящих в сторону Москвы беспилотников.

Изначально сообщалось о 7 беспилотниках, которые были уничтожены на подлете к столице. Затем ПВО сбили еще 2 вражеских дрона. Таким образом, общее количество нейтрализованных БПЛА достигло 9.

По предварительным данным, повреждений на земле после отражения атаки не зафиксировано. Экстренные службы задействованы на местах происшествий.

