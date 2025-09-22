Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 20:24

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – отметил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России отражают атаку летящих в сторону Москвы беспилотников.

Изначально сообщалось о 7 беспилотниках, которые были уничтожены на подлете к столице. Затем ПВО сбили еще 2 вражеских дрона. Таким образом, общее количество нейтрализованных БПЛА достигло 9.

По предварительным данным, повреждений на земле после отражения атаки не зафиксировано. Экстренные службы задействованы на местах происшествий.

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика